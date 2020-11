Situația din județul Suceava în privința îmbolnăvirilor cu noul coronavirus pare să devină din ce în ce mai gravă. Aproape jumătate dintre sucevenii care s-au testat în ultimele 24 de ore pentru coronavirus au fost testați pozitiv. Potrivit unei informări a Prefecturii Suceava, de sâmbătă și până duminică în județ s-au efectuat 218 de teste și au fost confirmați pozitiv la coronavirus 107 de suceveni.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județul Suceava este de 71964.

În cursul zilei de astăzi, în județ se află în carantină 836 persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 440 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 9 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 14 au câte un caz în evoluție, 38 au sub cinci cazuri în evoluție, 25 au sub zece cazuri în evoluție iar 28 au peste zece cazuri în evoluție.

Astăzi, în județul Suceava sunt 1485 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.