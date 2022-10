Un preot dintr-o parohie suceveană a fost reclamat de credincioși că răcnește la oameni în biserică și că încasează taxe mari de înmormântare, cununii, botez, fără a tăia chitanțe. Oamenii cer arhiepscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să ia măsuri pentru că situația este foarte tensioantă. ”Înaltpreasfințite Părinte, mă iertați că îndrăznesc, dar vreau să vă spun că sunt foarte mâhnită din cauza părintelui ……. din Parohia ……. Am fost ca de fiecare dată și astăzi la sfânta biserică la slujbă. La cuvântarea părintelui, în loc să țină cuvântare a început să răcnească și să aducă cuvinte de ocară asupra fostului părinte care acum este la pensie, a zis că trebuia caterisit de mult. Nu ține cont că la biserică este și doamna preoteasă a părintelui pensionar (ar putea să îi fie părinți). Nu știu de ce se tot leagă de el căci părintele nici măcar nu vine aici la biserică, nu îl deranjează cu nimic. Cred că părintele ……. este bolnav. Nu este singura dată când la predică începe și îl batjocorește pe fostul părinte. În loc să ne întoarcem de la biserică acasă împăcați, venim cu sufletul încărcat din cauza părintelui ……. Nu știu dacă este corect ca el care este față bisericească să batjocorească pe cineva. Ce exemplu putem lua de la el? Nu se mai poate așa ceva. Am tot răbdat de ceva timp, am crezut că poate își revine. După ce că ne pune niște taxe mari de înmormântare, cununii, botez, fără a tăia chitanțe, după ce că își însușește lucruri și bani care nu i se cuvin, mai și răcnește în biserică (ferească Dumnezeu ce face dacă nu i se dă cât cere). Ne mai face și proști și că …… icoanele. Vă rugăm să luați o măsură în privința asta, deoarece acest … om … nu pot să îl mai numesc preot (nu este vrednic de haina pe care o poartă) – iertați-mi îndrăzneala. Nu știu unde se va ajunge dacă se mai continua așa. Nu suntem proștii satului și el este cel deștept. Nu sunt în măsură să judec pe cineva, dar nici așa nu se mai poate. Astăzi cineva din biserică, un om în vârstă a vrut să îi zică ceva părintelui, iar acesta a zis să tacă să vorbească altădată, nu a vrut să îl asculte. A zis că venim degeaba la biserică dacă nu aducem nimic, mai bine sa nu venim. Mama mea înainte de a merge la biserică ia pastile pentru a nu se enerva la predică. Degeaba mai predică dacă batjocorește pe toată lumea. Când să dea Sfânta Anafură a țipat că nu ne mai miruiește că nu merităm să fim miruiți. Toți oamenii ar putea să îi fie părinți. Cred că nimeni nu merită un așa preot care îi batjocorește la fiecare slujbă. Degeaba face slujbă. Are niște ieșiri… Vă rugăm din suflet faceți ceva în legătură cu părintele, nu-l mai dorim la biserica noastră, așa nu se mai poate, ne este foarte greu să apelăm la el pentru un serviciu din cauza taxelor extraordinar de mari pe care le cere (majoritatea suntem pensionari cu pensii mici) și a comportamentului său. Știu că dumneavoastră sunteți o persoană corectă și cred că veți lua măsurile necesare”, a scris o credincioasă către IPS Calinic.

”Doamne, ajută! Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză protopopiatului. Pace și bucurie!”, a răspuns înaltul prelat.