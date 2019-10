Volkswagen tocmai a anuntat ca doreste sa isi imbunatateasca mixul de marketing si sa regandeasca strategia de pozitionare si de pret a unor marci din portofoliul sau. Una dintre marci este chiar Skoda. Producatorii ar urma sa lanseze cateva masini mult mai ieftine in gama Skoda, avand in plan concurenta directa cu producatorul local Dacia.

Daca s-ar ieftini cu cateva procente, Skoda ar putea concura cu lejeritate la momentul actual cu alte marci rivale low-cost, cum ar fi Dacia, Kia sau Hyundai. Iar producatorii Volkswagen doresc sa transforme strategia de pret in asa fel incat aceste masini sa devina mult mai accesibile pentru Europa de Est.

De asemenea, schimbarile se vor observa si in cadrul marcilor Seat si chiar a marcii oficiale: VW. Intr-un interviu acordat revistei Automobilwoche, directorul de strategie al grupului german ce detine peste 10 marci auto, a declarat ca un nou mix de marketing, in ceea ce priveste in special produsele si politicile de pret este necesar. VW doreste transformarea marcii Seat intr-o marca premium, in timp ce Skoda ar urma sa fie masina care va concura pe nisa low-cost. Directorul Michael Jost considera ca pe viitor este nevoie de o gestiune mult mai clara a marcilor VW. Printre marcile detinute de companie se afla: Porsche, Audi, Lamborghini, Seat, Bentley si chiar bijuteriile Bugatti. Dar si camioanele MAN si Scania fac parte din portofoliul nemtilor.

Schimbarile din cadrul strategiei si productiei Skoda revin cehilor

Responsabili la momentul actual de productia Skoda, subdivizia ceha de masini Skoda va recalcula costurile si va elimina in cel mai probabil caz optiunile premium de pe fiecare model Skoda. Una dintre propuneri ar fi inlaturarea softului Alcantara. De asemenea, si partea de distributie va fi adresata din mixul de marketing, nu doar la nivel de produs si pret se vor face modificari.

VW vrea sa inceapa sa vanda si pe pietele pe care le-a neglijat in ultima vreme. Europa de Est este una dintre aceste piete. Iar aici cifra de afaceri VW este una mica, cota de piata a grupului fiind redusa de catre Hyundai, Dacia sau Kia.

Marea surpriza – Jost declara ca vor schimba si brandul de baza

Se pare ca grupul Volkswagen este pus pe planuri mari. Directorul de strategie declara ca este timpul unui rebranding. Chiar si brandul de baza, VW va fi modificat, asa incat sa se adreseze si persoanelor ce se regasesc in pietele neadresate pana acum. Insa in cazul masinilor VW nu este pusa in plan reducerea costurilor. Compania doreste doar sa isi prezinte produsele intr-un mod diferit, pentru a capata atentia consumatorilor.

Este cazul sa se faca anumite diferente clare intre VW si restul competitorilor de pe piata auto, spune Jost. Daca in cadrul Seat se vor schimba preturile si aceste modele vor deveni mai scumpe, ele ajungand sa concureze cu Alfa Romeo, marca detinuta de grupul Fiat Chrysler Automobiles, iar Skoda va urma sa concureze cu Dacia, ieftinindu-se considerabil, masinile VW nu vor suferi modificari de pret. Acestea vor fi doar prezentate diferit, abordandu-se o alta directie a promovarii in mixul de marketing.