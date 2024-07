SkyTower Bucharest anunță pentru 9 noiembrie 2024 o nouă competiție SKYRUN, îndrăgita competiție sportivă de alergat pe scările celei mai înalte clădiri din România. SkyRun2024 face parte din programul anual de concursuri „SKY’S THE LIMIT”, iar una dintre surprizele acestei ediții este includerea, pentru prima dată, a două categorii de vârstă dedicate copiilor: 7-13 ani și 14-17 ani.

Categoria copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani se numește FunSkyRun și în cadrul acesteia copiii vor putea participa la o cursă necompetitivă alături de un părinte, un bunic sau un tutore, în timp ce tinerii de peste 14 ani vor putea lua startul la o cursa individuală, competitivă, împărțită în două subcategorii: masculin sau feminin.

Ediția SkyRun2024 este specială din mai multe motive, printre care și faptul că va fi deschisă unui număr mult mai mare de participanți. Dacă în 2023, la SKYRUN au participat 600 de alergători din patru țări (România, Austria, Ungaria și Bulgaria), la ediția din 9 noiembrie 2024 se vor putea înscrie 700 de concurenți.

Competiția SkyRun2024 înseamnă 31 de etaje, 620 de scări și o urcare de 108 metri. Toate fondurile strânse din taxele de participare la SkyRun vor fi donate către patru asociații, și anume: Climb Again, Mia’s Children, SOS Children Villages și Autism Voice. La înscrierea la concurs, fiecare concurent va putea alege către care dintre cele patru asociații se va transfera echivalentul taxei de înscriere.

Asociația Climb Again este o organizație non-profit care operează centre de alpinism indoor, unde sunt organizare sesiuni de terapie, de cățărare pentru copii și adolescenți cu diferite tipuri de dizabilități.

Mia’s Children este o organizație non-profit înființată și coordonată de doamna Mia Scarlat și activă din anul 1998. Copiii Miei oferă zilnic îndrumare, îngrijire și consiliere în desfășurarea activităților educaționale – educaționale, artistice, sportive, creative și de socializare – copiilor și tineri din medii sociale defavorizate, care se află într-o situație de risc social major. Asociația s-a bazat pe visul de a salva copii și tineri din București și din împrejurimi care au trecut prin neglijență, abandon sau abuz.

SOS Satele Copiilor, cu o activitate de peste 30 de ani în România, este o organizație neguvernamentală cu misiunea de a oferi o familie copiilor care au rămas fără sprijinul parental și de a-i susține și proteja pe cei care riscă să-l piardă.

Asociația Autism Voice, fondată în 2008, este prima asociație specializată în recuperarea copiilor cu autism, care a introdus în România posibilitatea formării specializate ABA a terapeuților.

„Suntem extrem de încântați să putem organiza, atât de curând, o nouă ediție a competiției SkyRun. Pentru SkyRun2024 am pregătit o serie de surprize, în premieră: pentru că anul trecut am avut multe solicitări de înscriere pentru copii, am decis să adăugăm două categorii special dedicate copiilor între 7 și 17 ani. De asemenea, am extins numărul cauzelor beneficiare ale taxelor de înscriere și am dat fiecărui participant posibilitatea de a alege, prin intermediul formularului de înscriere, căreia dintre cele patru cauze dorește să doneze. Și cum anul trecut am avut mai mulți participanți decât am programat inițial, de această dată am mărit numărul participanților la 700 și vom oferi premii atractive câștigătorilor primelor 3 locuri la fiecare categorie”, a declarat Ramona Boca, PR & Marketing Manager pentru RPHI România – compania care deține și administrează SkyTower.

Înscrierile la SkyRun2024 se pot face la https://skyrun.skytower.ro/inscriere/

Despre SkyTower:

SkyTower Bucharest, deținut de Raiffeisen Property Holding International (RPHI), se înalţă la 137 de metri deasupra solului, cu 37 de etaje și o structură subterană de 60 de metri dedicată depozitării şi parcării. Turnul este prima clădire din lume care a primit certificarea SHORE PLATINUM, prima clădire de birouri din România certificată LEED Platinum for Operations and Maintenance şi deţine, de asemenea, certificarea Gold DGNB pentru clădiri sustenabile, evaluată de ÖGNI (Societatea Austriacă pentru Managementul Clădirilor Sustenabile).

SkyTower Bucharest este prima și în prezent singura clădire din România care a devenit membră a World Federation of Great Towers – WFGT. Ca membru al Federației Mondiale a Turnurilor Emblematice (WFGT), SkyTower este recunoscută pentru excelența și statutul său iconic.

În 2023, SkyTower Bucharest a primit două premii Romanian Property Awards: The Office Refurbishment Award și Office Interior Award, evidențiind designul și renovarea de înaltă calitate a zonelor sale comune și a spațiilor interioare de birouri.

SkyTower oferă chiriașilor săi o gamă largă de facilități, inclusiv un restaurant gourmet panoramic, o grădină urbană cu design unic, cafe-bar-ul de specialitate Cafelier (atât în ​​interior, cât și în exterior) și Centrul de evenimente SkyHub, cu un auditoriu multifuncțional de înaltă tehnologie, cu o capacitate de 56 de locuri, o sală de ședințe multimedia cu 12 locuri și un lounge de 100 de metri pătrați și o zonă de cocktail, cu bar și terasă.

