Câteva sute de suceveni au participat, astăzi, la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava la slujba de Bobotează oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic. Credincioșii au asistat la slujbă pe o ninsoare de poveste. Cei mai mulți s-au adăpostit de ninsoare sub umbrele, iar cei care nu au avut s-au retras sub zidurile bisericii. Cei care au asistat la slujbă au primit sticle cu Agheasmă Mare pregătite din timp de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Slujba s-a încheiat cu un cuvânt de mulțumire din partea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților adresat sucevenilor și cu un „La Mulți Ani” pentru care poartă numele de Ion și care își vor sărbători ziua de nume în cursul zilei de mâine.

