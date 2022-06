Vocea României vine cu un nou sezon, cel de-al zecelea de când show-ul a fost lansat pe piață de către Pro TV. Cu mici pauze pe alocuri, spectacolul de talente nu apare pe post oricum, ci cu schimbări destul de mari. Smiley le-a oferit reporterilor Click! detalii despre ce se întâmplă în emisiune, cum au avut loc negocierile pentru jurați, dar și cât i-a luat să o accepte pe Theo Rose lângă el, în postura de jurată.

Click: Cu noul tău look ne-am întors în urmă cu 10 ani, ce-i cu frizura asta? E de bine?

Smiley: Ce, e rău? Eu mă simt foarte bine. Am donat părul pentru o cauză nobilă.

Cum e să fii „noul” jurat de la „Vocea României”? Zici că ne-am întors în timp, în urmă cu 10 ani

Fantastic! Asta spunea și Pavel Bartoș: „Bă, zici că ești în primul sezon de la „Vocea României”!

Crezi că mai sunt concurenți care să vină la „Vocea României” în echipa ta? Ce le pregătești?

Sigur! În primul rând, echipa mea e mai numeroasă acum, o am și Theo Rose lângă mine. Cred că e ca o armă secretă pentru mine. Noi avem scaun cu buton comun, facem echipă.

Colaborăm cu Theo. Noi am pus ochii pe ea de când era mică. Dar ne bucurăm foarte mult pentru succesul ei și cred că e o voce foarte importantă din noua generație. Mie, după ce am văzut-o la „SuperStar”, mi-a plăcut foarte mult. Știe să vorbească, știe să fie pe scenă. Este o prezență solară. Este o femeie frumoasă, foarte talentată. O voce foarte bună. Am vorbit și cu producătorii când am văzut-o la casting, am căzut de acord că e foarte mișto și am zis „O.K.”, să încercăm ceva ce n-am mai încercat până acum.

