Smiley a fost invitatul lui Andrei Ciobanu în seria de live-uri realizate pentru “Oh, Ramona”, mai ales că muzica din film a fost compusă de HaHaHa Production.

Pe parcursul live-ului, cei doi s-au distrat, au vorbit despre adolescență, despre primele iubiri, dar și despre cum ar trebui să te comporți în club și cum să dansezi.

Vizibil încurcat, Andrei Ciobanu a luat lecții de dans de la Smiley, care, pe ritmuri de manele, l-a învățat pe acesta cum să danseze în club.

Video: https://www.facebook.com/OhRamonaMovie/videos/393731431438674/

Cât despre muzica din film, Smiley a spus: “Eu sunt unul dintre oamenii care au lucrat la muzica din “Oh, Ramona”, întreaga echipă HaHaHa Production a contribuit. Mulți au lucrat zile și nopți pentru muzică. Nu e chiar simplu să faci muzică de film”.

Video: https://www.facebook.com/OhRamonaMovie/videos/1901466529961978/

Comedia “Oh, Ramona”, regizată de Cristina Jacob, rămâne pe primul loc în box office și în cea de-a doua săptămână de la lansare și totodată devine și pelicula cu cele mai mari încasări pe anul 2019, pe următoarele locuri situându-se filmele “How to Train Your Dragon”, “Ralph Breaks the Internet”, “Glass” și “Alita: Battle Angel”.

Cu un număr de 77.327 de spectatori care au intrat în cinematografe să vadă filmul în cea de-a două săptămână, comedia românească a ajuns la un total de 189.208 de spectatori.