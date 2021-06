Smiley sau Andrei Tiberiu Maria (37 de ani), aşa cum are numele trecut în buletin, are un nou proiect la PRO TV, fiind jurat la “SuperStar România”. Pe lângă obligaţiile de producător muzical, interpret, tătic şi iubit, solistul a povestit pentru Click!, exclusiv, despre noul său rol din emisiunea de la PRO TV, dar şi despre micuţa Josephine, fiica lui şi a Ginei Pistol.

Click!: În ultimul an şi jumătate ţi s-au întâmplat atâtea încât ai putea să scrii o carte…

Smiley: Aşa e, mi s-au întâmplat numai lucruri frumoase, m-am întors din SUA ca să nu mă prindă acolo pandemia şi să stau blocat, apoi am stat cu Gina acasă, am devenit tată, am avut emisiuni online şi la TV şi am făcut muzică…

Lui Josephine i-ai mai compus şi altceva în afară de piesa “Până la tine”?

Încă nu. Dar mă gândesc să fac o piesă cu ea. Eu am auzit-o gângurind şi mi se pare că are o voce extrem de muzicală. Are trei luni şi mi se pare că, chiar şi atunci când plânge, sună muzical. Poate sunt eu prea nebun după ea…

Voi trei puteţi face o piesă împreună, ştiu că şi Gina a luat cursuri de canto.

Da, aşa e, Gina a făcut şi ea canto o vreme, putem să facem asta. De scos oricum o să scot multă muzică. Eu abia aştept să văd ce se întâmplă în emisiunea asta pentru că e prima zi şi m-am simţit foarte bine. E o surpriză şi pentru mine. Mă gândeam că fiind un format mai vechi şi eu având deja experienţa “Românii au talent” şi “Vocea României” mă aşteptam să nu fie atât de extraordinar. Dar m-a surprins foarte plăcut. Şi mi-a plăcut şi juriul, ne-am simţit foarte bine împreună.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-smiley-fetita-mea-gangureste-cu-voce-muzicala