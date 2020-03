La sfârșitul lunii ianuarie, Smiley (36 de ani) anunța că pleacă, alături de oamenii săi de la HaHaHa Production, să lucreze la câteva proiecte muzicale în SUA timp de două luni și jumătate. Urma să se întoarcă în aprilie, când se pregăteau edițiile live ale emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV, însă din cauza pandemiei de coronavirus s-au întors mai devreme în țară și s-au autoizolat în casă, conform click.ro.

Click!: Te consideri norocos că ești cu prietenii tăi în autoizolare?

Smiley: Ne-am întors din America mai repede decât ne-am planificat. Am zburat împreună cu o parte dintre colegii mei de la HaHaHa Production spre România. Ne-am dorit să venim acasă, mai ales că se preconiza că nu se vor mai efectua zboruri dinspre și înspre Europa. La aeroport nu s-a întâmplat nimic atipic, nu ni s-a pus în vedere o procedură, însă noi am luat decizia să ne autoizolăm pentru siguranța noastră și a celor din jurul nostru. Împreună cu Șerban Cazan și Lucian Nagy am petrecut la mine acasă ca într-o tabară în care ne-a fost și bine, și greu, am și râs, am și oftat: am făcut multă muzică, am gătit, am făcut sport, am mai ieșit prin curte, ne-am jucat, am citit, am văzut filme, seriale și am pus la punct tot felul de proiecte. Abia aștept să ajungem să le și transformăm în realitate pe toate.

Click!: Ce îți lipsește cel mai mult zilele acestea?

Smiley: Îmbrățișările celor dragi, întâlnirile cu colegii și prietenii de la Ha, statul la studio, fară griji și teamă, concertele.

