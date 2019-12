Snoop Dogg va lansa, foarte curând, un album cu cântece de leagăn pentru copii, transformând cele mai celebre piese ale sale în piese instrumentale liniștitoare, informează contactmusic.com.

Nu e o veste atât de șocantă, având în vedere că rapper-ul de 48 de ani a lansat în ultimii ani albume foarte diferite – unul cu muzică religioasă, unul reggae și unul funk.

Potrivit sursei citate, noul material discografic al starului, dedicat copiilor mici și sugarilor, se va numi ‘Lullaby Renditions of Snoop Dog’ și va include variantele ‘liniștite’ ale unor hituri precum ‘Drop It Like It’s Hot’, ‘Gin and Juice’ și ‘Sensual Seduction’.

‘Lullaby Renditions of Snoop Dog’ este programat să apară pe data de 6 decembrie, dar o versiune pe vinil a fost deja lansată cu ocazia Zilei Magazinelor Muzicale, pe 27 noiembrie.