Încă 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul corinavirus au fost anunțate în această seară, numărul total ajungând la 65. Toate cele 13 persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 80 de ani au fost internate în Spitalul Judetean de Urgență Suceava, in mai multe sectii, după cum urmează, nefrologie, boli interne, chirurgie plastică, gastroenterologie. Decesele au fost înregistrate în perioada 22- 29 martie 2020. Data confirmării rezultatelor pozitive către INSP este 30 martie 2020.

