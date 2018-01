Toata lumea cunoaste sistemele de inchiriere a bicicletelor electrice din orasele mari ale Romaniei. Ei bine, astfel de sisteme care in Romania se lanseaza momentan doar pentru inchirierea bicicletelor, in alte tari se pliaza pe masini.

Malaysia este inca o tara care si-a racordat serviciile de rent a car la Google si a lansat Aplicatia SOCAR. Puteti gasi aplicatia in Google Apps si o puteti folosi incepand cu acest an. Aplicatia presupune inchirierea unei masini in sistemul CarSharing. Pentru a inchiria masina nu aveti nevoie decat sa va conectati la contul dumneavoastra, sa alegeti perioada (o ora, o zi sau o saptamana) pentru care vreti sa luati masina, iar apoi sa alegeti modelul autovehicolului pe care doriti sa il conduceti.

Aplicatia face tot efortul in locul dumneavoastra. Nu mai aveti nevoie de confirmarea platii de selectarea unei asigurari sau de alti pasi intermediari. Aplicatia face toata treaba.

Varianta romaneasca a aplicatiei SOCAR

Sisteme de car sharing sunt si in Romania. Clujul este unul din pionierii in acest domeniu. Aici serviciile de rent a car se diversifica din ce in ce mai mult, iar firmele de profil au adaptat si aici o varianta de aplicatie care sa inlocuiasca unii pasi esentiali si sa simplifice procesul de inchiriere a unei masini.

Si Bucurestiul este un oras in care car sharing-ul a inceput sa capete forma in ultimul an. Si aici exista firme care ruleaza activitatea de inchirieri auto pe baza aplicatiilor mobile. In scurt timp sistemul se va extinde in cele mai mari orase ale Romaniei, urmand ca in scurt timp sa ne folosim doar de unelte mecanizate pentru a inchiria o masina, considera specialistii.

SOCAR – parcari dedicate pentru rent a car

Soferii care folosesc aplicatia SOCAR se bucura si de alte beneficii, nu numai de o aplicatie dedicata pentru inchirierea auto. Masinile inscrise in flota auto a firmei ce ruleaza pe baza acestei aplicatii vor avea parte de o parcare dedicata. In fiecare oras vor exista locuri dedicate pentru aceste masini, pentru ca soferii sa le poata ridica si sa le poata lasa la loc fix de fiecare data.

Astfel, fiecare sofer va sti unde trebuie sa ajunga pentru a se bucura de acest serviciu minunat, eficientizandu-si activitatea de zi cu zi si economisind o multime de timp.