Comunicat. ”Dorim să contribuim la liniștea și pacea sufletească a sucevenilor mai ales în așteptarea Sfintei Sărbători a Crăciunului și nu-i putem lăsa pradă informațiilor false și tendențioase colportate de liderii liberalilor din județ.

Astfel din respect pentru suceveni răspundem din nou neadevărurilor lansate în spațiul public de Gheorghe Flutur. Îi reamintim că instituția responsabilă de execuția acestei lucrări este CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) și aceasta este cea mai abilitată să oferă informații corecte.

Dacă dl Gheorghe Flutur ar fi vrut să afle adevărul nu ar fi inventat o discuție imaginară cu un secratar de stat și nu ar fi invocat o informație despre bugetul de stat cât timp acesta încă nu este pe masa Parlamentului, ci s-ar fi adresat instituției mai sus menționate (CNAIR) așa cum am făcut-o și noi.

Ar fi aflat datele pe care noi i le-am mai furnizat, că în luna octombrie a fost demarată procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, iar că pentru anul 2018, pentru finalizarea acestei lucrări au fost alocați 75 milioane lei.

Astfel când licitația pentru lucrările de execuție se va încheia constructorul desemnat va putea finaliza acest obiectiv dorit atât de mult de suceveni.

Reamintim din nou liberalilor și faptul că lucrările au început în 2008 și trebuiau finalizate în 2012 de un guvern și un Consiliu Județean PDL, că responsabilii finalizării acestei lucrări (Gheorghe Flutur și guvernul PDL) au modificat proiectul inițial și noul traseu (decis nefiresc printr-o zonă afectată de alunecări) a generat costuri suplimentare astfel că valoarea proiectului a crescut nejustificat cu 62%.

Am dori să-i sugerăm președintelui PNL Suceava ca în locul îndemnurilor ipocrite la solidaritatea tuturor parlamentarilor suceveni ar fi bine să îi sfătuiască pe colegii lui, parlamentarii liberali din județ să vină mai des acolo unde i-au trimis cetățenii adică în Parlament. Astfel poate ar primi informații mai aproape de adevăr asupra activității guvernului PSD –ALDE”.

Departamentul de comunicare PSD