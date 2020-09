Social democrații suceveni prin vocea candidatului la funcția de consilier județean, Cristi Maxim, îl acuză pe prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, de abuz în serviciu pentru că nu a pus în aplicare prevederile Codului Administrativ în cazul aleșilor locali, primari, viceprimari și consilieri locali care candidează la alegerile din 27 septembrie pe listele altor partide. Maxim a declarat că PSD Suceava a sesizat Prefectura de trei ori prin adrese scrise în legătură cu această situație și nu a primit nici un răspuns. În plus, încă din luna august s-au făcut solicitări și către secretarii de primării care aveau în atribuții conform Codului Administrativ ca în termen de 10 zile de la data la care respectivul ales local a semnat adeziunea la alt partid să sesizeze Instituția Prefectului.

”Noi am făcut demersuri atât către secretarii de primării cât și către Instituția Prefectului. Către Prefectură am sesizat până acum de trei ori prin adrese scrise să aplice prevederile Codului Administrativ și să emită ordinul prin care mandatele primarilor încetează de drept înainte de termen. Până acum nu s-a întâmplat nimic la nivelul județului Suceava. Vreau să subliniez faptul că la București al sectorul 3 mandatul fostului primar Negoiță a încetat prin ordin de prefect, la Prahova s-a întâmplat același lucru și atunci stau și mă întreb de ce la nivelul județului Suceava nu se poate emite acel ordin de prefect? Subliniez că la Prahova mare parte din cei care au plecat la alte formațiuni politice sunt din PNL și atâta vreme cât există o obligație legală nu înțelegem de ce nu se emit acele ordine de prefect ca să intrăm în legalitate. Secretarii primăriilor au avut 10 zile să sesizeze Prefectura lucru care s-a și întâmplat. În situațiile punctuale unde secretarii nu au înțeles să se conformeze prevederilor Codului Administrativ noi am făcut plângeri penale față de acei secretari patru la număr”, a spus Cristi Maxim.