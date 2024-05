Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan și-a prezentat programul pentru dezvoltarea județului Suceava. Gheorghe Șoldan a spus că acest program cuprinde proiecte și direcții concrete pentru schimbarea în bine a județului Suceava în următorii patru ani. Programul este structurat pe șapte capitole, plecând de la infrastructură rutieră, educație, locuri de muncă, turism, investiții și până la sport.

Prezentăm în continuare programul de dezvoltare prezentat de candidatul PSD Suceava:

𝟏. 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞:

Dezvoltarea începe de aici. De la drumuri.

Vom transforma sutele de kilometri de drumuri județene pietruite și de pământ într-o rețea modernă și sigură, accesând fonduri europene și guvernamentale.

De asemenea, vom construi șosele de centură la Gura Humorului, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Siret, și vom colabora cu Guvernul Ciolacu pentru realizarea Autostrăzii A7 (Pașcani – Suceava – Siret), un proiect esențial pentru dezvoltarea Moldovei și a județului Suceava.

𝟐. 𝐋𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐚̆ 𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚̆𝐭𝐢𝐭𝐞:

Vom crea 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 în zone strategice ale județului, pentru a atrage investitori și a crea mii de locuri de muncă competitive, evident bine plătite.

Obiectivul meu principal este să ne aducem acasă sucevenii care sunt astăzi nevoiți să muncească departe de familiile lor.

𝟑. 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫:

Vreau să rezolvăm o dată pentru totdeauna problema infrastructurii școlare din Suceava, să ne asigurăm că școlile arată așa cum trebuie, ca în secolul XXI.

Vom investi în infrastructura școlară și în parteneriate între școli, universitate și sectorul privat.

Prin programe de învățământ dual și colaborări cu companiile, vom asigura o forță de muncă bine pregătită și adaptată nevoilor pieței.

𝟒. 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞:

Este timpul să facem o prioritate din a asigura accesul sucevenilor din tot județul la servicii medicale.

Vom deschide în primă fază 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐳𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥, în comunitățile mari, pentru a rezolva problema supraaglomerării Unității de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Suceava.

Vom reduce astfel timpii de așteptare și presiunea pe cadrele medicale, și așa insuficiente.

𝟓. 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐥𝐞:

Apa curentă și accesul la utilități nu sunt un lux, ci un drept fundamental.

𝐕𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐥𝐞 la rețelele de apă potabilă și canalizare și vom extinde rețelele de gaz metan, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă și a îmbunătăți calitatea vieții.

𝟔. 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦:

Vom valorifica potențialul turistic al județului prin proiecte de infrastructură majoră:

Modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare”

Pârtie artificială de sanie, bob și scheleton la Vatra Dornei (va fi singura din România și a doua din Nord-Estul Europei)

Patinoar artificial acoperit în municipiul Suceava

Parc natural de aventură în zona Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc

𝟕. 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭: 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐮 𝐬̦𝐢 𝐄𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥 𝐢̂𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐋𝐢𝐠ă

Județul Suceava are nevoie de investiții majore în infrastructura sportivă.

Propun un plan ambițios de revitalizare a infrastructurii sportive, care include și înființarea unui 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧, a unor centre de performanță, construirea a două baze sportive și edificarea unui stadion nou la standarde UEFA.

Este timpul să avem din nou o echipă de fotbal în prima ligă.

„Acestea sunt 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐥𝐞 față de dumneavoastră, locuitorii județului Suceava, pentru următorii patru ani. Este timpul pentru acțiune, pentru o viziune tânără. Fiți alături de mine pe 𝟗 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞. Ziua Schimbării. Sunt convins că împreună putem aduce 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞. Dezvoltarea județului înseamnă dezvoltarea fiecărei localități”, a transmis Gheorghe Șoldan.