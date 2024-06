Candidatul PSD pentru funcția de primar al Sucevei, Vasile Rîmbu, a declarat că un proiect central în strategia sa și al echipei sale pentru Suceava este înființarea unui spital municipal, investiție pe care o consideră esențială în dezvoltarea corectă a infrastructurii medicale. Vasile Rîmbu a spus că acest noi spital va fi o investiție importantă pentru Suceava, din mai multe perspective. „Capacitatea Spitalului Județean de primire a urgențelor este aproape saturată în prezent, iar timpii așteptare trebuie să scadă prin oferirea unei alternative. Cetățenii municipiului au nevoie de acces la servicii medicale de calitate ridicată și un factor esențial este o nouă secție de terapie intensivă. Prin reducerea presiunii pe unitatea existentă, va crește și aici calitatea actului medical, medicii vor putea să acorde mai multă atenție unor cazuri mai dificile, specifice unui spital clinic”, a spus Rîmbu. El a adăugat că un spital municipal va oferi o gamă largă de servicii medicale, inclusiv discipline care nu sunt disponibile în clinicile mai mici sau facilități de diagnostic și imagistică care vor crește eficiența tratamentelor medicale. „Știm exact care sunt investițiile necesare și vom proiecta și executa totul la cele mai înalte standarde”, a dat asigurări candidatul PSD pentru Primăria Suceava.

El a precizat că un element foarte important va fi o unitate avansată de recuperare medicală, un domeniu relativ neglijat în prezent. „Aceasta va permite o tranziție lină de la sala de operații către recuperare, va permite monitorizarea corectă a pacienților și va reduce riscul de complicații. Această secție va permite utilizarea inteligentă a resurselor disponibile și este dovedit că prin recuperare corectă și prevenirea complicațiilor se reduce în final numărul și durata internărilor iar costurile totale ale serviciilor medicale sunt mai mici. Cu rezultate medicale mai bune, avem garanția că spitalul se va bucura de încredere din partea cetățenilor și că va avea o reputație bună”, a explicat Vasile Rîmbu. El a mai spus că dezvoltarea facultății de medicină de la Universitatea Suceava oferă încă o oportunitate extraordinară, cele două inițiative fiind sinergice.

„Vom atrage mai ușor studenți la USV și vom forma mai bine viitorii profesioniști în domeniul medical. Să nu uităm, în regiunea Moldovei există mult mai puține centre universitare specializate în medicină comparativ cu restul țării, deci Facultatea de Medicină din Suceava are terenul propice pentru dezvoltare. De asemenea, noul spital va crea locuri noi de muncă. Pe lângă absolvenții de la USV care vor avea o opțiune de carieră, vom atrage personal medical performant la fel cum am reușit la Spitalul Județean, precum și personal administrativ și auxiliar”, a mai spus candidatul PSD.

El a subliniat că nevoia pentru un spital municipal în Suceava este clară, este o investiție vitală cu numeroase beneficii. „Acest spital va aduce liniște și confort cetățenilor, un pilon esențial pentru servicii publice de calitate și o comunitate mai rezilientă și mai sănătoasă”, a încheiat Vasile Rîmbu.

𝐂𝐌𝐅 𝟐𝟏𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟐