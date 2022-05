Cuvinte cheie : Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații, avocat specializat în procedura insolvenței, reorganizare și faliment, cerere deschidere insolvență, societate în insolvență, constrângere debitor, plată a debitului, debit, cerere deschidere insolvență, rea-credință.

Executive summary: Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat cu succes o companie importantă din România din industria energetică, parte a unui grup bine-cunoscut și cu o reputație ridicată pe piața internațională, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului specializat de Insolvență ca urmare a unei cereri abuzive introduse de un partener de afaceri. Cererea acestuia a reprezentat, de fapt, o modalitate de constrângere a companiei în cauză de a plăti un debit care nu îndeplinea condițiile prevăzute de legea insolventei in România.

Serviciile Societății de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații au inclus asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, elaborarea de apărări împotriva cererii creditorului, redactarea de argumente scrise și alte documente procedurale pentru susținerea poziției acestuia, revizuirea și depunerea de probe pentru combaterea activă a argumentelor de insolvență ale celeilalte părți, revizuirea și invocarea jurisprudenței pentru susținerea poziției clientului. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a rezolvat cu succes cazul în fața primei instanțe. Am expus instanței că societatea nu este insolvabilă, cu dovezile aferente. Astfel, am reușit să împiedicăm deschiderea procedurii de insolvență utilizată de creditor ca o constrângere de a plăti o datorie contestată.

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat atât creditori cât și debitori, clienți atât din România, cât și din străinătate, având avocați specializați în domeniul insolvenței, reorganizării și falimentului, asigurând asistență și reprezentare în proiecte de succes.

„Suntem bucuroși că Societatea noastră de Avocați, Pavel, Mărgărit și Asociații, a fost selectată pentru al șaselea an consecutiv pe locul 3 la nivel național în aria de practică Insolvență și Restructurare, fapt ce confirmă pregătirea și eforturile echipei noastre de avocați de a presta servicii juridice de top în România” a spus avocatul coordonator al societății de avocați, Radu Pavel.

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în domeniul insolvenței pentru sprijinirea atât a debitorilor, cât și a creditorilor în toate etapele reglementate de dispozițiile Legii Insolvenței, cât și în cazul în care va confruntați cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de un creditor de rea credință, în vederea respingerii cu succes a acesteia.

********

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.