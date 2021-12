Sodexo BRS România își intensifică, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, eforturile de susținere a familiilor aflate în situații vulnerabile. Astfel, compania reia două din proiectele sale devenite tradiționale, Servathon și Cadouri cu Suflet, printr-o donație de 35.000 de RON.

Prin campania Servathon, Sodexo a donat alimente și produse de strictă necesitate persoanelor în nevoie. Anul acesta campania se desfășoară în parteneriat cu Asociatia Magic și constă în oferirea a 66 de pachete MagicBOX în valoare totală de 20.000 de RON familiilor cu copii în tratament oncologic din întreaga țară.

Coletele sunt livrate de Asociația Magic și conțin alimente de bază, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă personală, rechizite, jucării sau produse care răspund nevoilor imediate, pentru a ameliora situația materială a familiilor în perioada tratamentului.

„Suntem în perioada în care se întâmplă magia, perioada în care așteptăm cu toții cadourile mult dorite. Familiilor cu venituri modeste sau celor care au copii în suferință le este cu atât mai dificil să privească finalul de an cu bucurie și optimism. De aceea ne-am gândit și la cei aflați în aceste situații sensibile, care au nevoie de susținere și de ajutor acum, mai mult ca oricând. Ne-am unit eforturile, cu emoție, pentru a le arăta că ne pasă și că le suntem alături. Ne bucură că, an de an, avem tot mai mulți voluntari, angajați Sodexo, care se implică în acțiunile de CSR”, a declarat Felicia Georgescu, Director HR și CSR Sodexo BRS România.

În completarea acțiunilor CSR tradiționale ale companiei, anul acesta angajații Sodexo s-au mobilizat pentru a pregăti Cadouri cu Suflet pentru 40 de copii defavorizați, incluși în programele desfășurate de Asociaţia „Touched România” și de către Centrul de Zi „New Odyssey”. Scrisorile copiilor trimise către Moș Crăciun au determinat personalizarea cadourilor, care au fost adaptate necesităților și vârstei acestora: jucării care vizează stimularea cognitiv-senzorială și auditivă, jocuri și jucării pentru logopedie și socializare.

Sodexo BRS România a oferit și o donație de 15.000 RON pentru susținerea programelor educaționale urmate de copiii cu autism și TSA, în cadrul Centrului de Zi „New Odyssey”.