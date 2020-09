Sodexo Pass România a ales pentru al doilea an consecutiv să-și transforme parte din echipamentele IT uzate în calculatoare funcționale pentru școlile din zone marginalizate prin platforma națională de donații de calculatoare EduClick, a asociației Ateliere Fără Frontiere.

Elevii în a căror case nu există calculatoarele necesare accesării cursurilor și resurselor online pregătite de cadrele didactice, ca urmare a măsurii de suspendare a orelor școlare, beneficiază acum de sprijin constând într-o donație de 48 calculatoare recondiționate, în cadrul proiectului „Dăm un Byte de Ajutor!”

Colaborarea dintre Sodexo Pass România și Ateliere Fără Frontiere (AFF) a început ca una axată pe îndeplinirea obligațiilor de mediu privind managementul DEEE, activitate pentru care asociația este autorizată de autoritățile de mediu încă din 2014.

Sodexo, lider mondial în domeniul serviciilor dedicate calității vieții, a înțeles importanța educației, mai ales în contextul suspendării cursurilor ca măsură împotriva răspândirii noului coronavirus și a decis să susțină activitatea atelierul de inserție socio-profesională reconect, unde echipamentele uzate sunt colectate, sortate, reutilizate sau reciclate de o echipă formată din persoane dezavantajate, căreia AFF ii acordă asistență necesară formării pentru piața muncii.

„Sodexo continuă și în acest an să sprijine educația copiilor din România. Tehnologia este parte din aproape toate activitățile din viață noastră și este indispensabilă în educație, mai ales în această perioadă. Toți copiii trebuie să aibă acces la echipamentele necesare care să îi ajute să își continue studiile în condiții de siguranță. Ne bucurăm că putem să ajutăm copiii pentru o reușită școlară mai bună”, a spus Felicia Georgescu, Director HR și CSR Sodexo Pass România și Vice Președinte Stop Hunger Association

Cele 48 calculatoare au ajuns în luna iulie la Şcoala Gimnazială Ionești și Şcoala Gimnazială Stoilești din județul Vâlcea, la Şcoala Gimnazială Constantin Tomescu Pleșești din județul Suceava și la Liceul cu Program Sportiv Bacău, împreună cu toate perifericele necesare elevilor pentru participarea la cursurile online, după ce au fost recondiționate, curățate și pregătite spre a fi folosite la lecții de o echipă formată din persoane vulnerabile, angajate într-un parcurs de reintegrare socio-profesională în atelierul reconect al organizației neguvernamentale.

Evenimentele din perioada recentă au accentuat și mai mult inegalitățile în ceea ce privește accesul la uneltele moderne pentru educație, iar platforma de donații de calculatoare recondiționate EduClick contribuie semnificativ la reducerea decalajului și oferă șansa de a participa la școala online pentru cei mai afectați.

„Dăm un Byte de Ajutor” este este un proiect dintr-un lung șir de inițiative ale Ateliere Fără Frontiere dedicate reducerii decalajului informatic dintre zonele rurale și cele urbane, asociația donând până în prezent peste 17.000 de calculatoare recondiționate către școli, organizații non-profit și instituții publice sociale pentru implementarea de proiecte educaționale ai căror beneficiari sunt tineri și copii din comunități defavorizate.

Despre Sodexo Pass România

Sodexo Pass România este parte a Grupului Sodexo, lider mondial în domeniul serviciilor pentru calitatea vieții, fondată în anul 1966, în Franța. Misiunea companiei este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții angajaților, a clienților și partenerilor săi, contribuind totodată la dezvoltarea economică, socială și a mediului din comunitățile în care activează. Compania este prezentă pe piața din România de peste 20 de ani, oferind companiilor o gamă complexă de beneficii extra-salariale pentru angajați. Considerând această promisiune de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, responsabilitatea socială se află la baza tuturor activităților derulate de companie. Sodexo susține diverse ONG-uri și inițiative sub umbrela Stop Hunger, o organizație fondată in 1996 la nivel global si in 2008 in Romania, care își asumă misiunea de a lupta împotriva malnutriției și a foametei.

Mai multe informații pe www.sodexo.ro

Despre Ateliere Fără Frontiere

Ateliere Fără Frontiere este o organizație non-profit pentru reintegrarea socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate, parte din SOS Group – International action, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Ateliere Fără Frontiere a creat 3 întreprinderi sociale de inserție prin activitatea economică – reconect, remesh și ferma bio&co, în care oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe persoanelor care cumulează multiple dificultăți la angajare. www.atelierefarafrontiere.ro