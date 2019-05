Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost prins de polițiști în timp ce transporta nu mai puțin de 5.000 de pachete de țigări de contrabandă. Bărbatul a fost prins sâmbătă în timpul unei acţiuni a Poliției din Siret pentru prevenirea prevenirii evenimentelor rutiere și combaterea traficului cu produse accizabile. În cadrul acțiunii, polițiștii s-au întâlnit și cu un caz mai puțin obișnuit, un bărbat din Iași fiind identificat băut la volan și transportând țigarete de contrabandă în valoare de peste 60.000 lei.

Astfel, o patrulă din cadrul Poliției orașului Siret a oprit pentru control pe str. Negostinei din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani din județul Iași. În urma controlului autoturismului, polițiștii au identificat în interior 5.000 de pachete cu țigări cu timbru fiscal ucrainean, bunuri despre care conducătorul auto a declarat că îi aparțin. Țigările în valoare de circa 60.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul poliției.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool în aerul expirat, după care la spital, i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „contrabandă” și „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice”, ce va fi soluționat procedural.