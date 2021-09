Sâmbătă după amiază Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe o stradă din municipiul Suceava se deplasează un autoturism al cărui conducător auto este posibil să fie sub influența băuturilor alcoolice.

În jurul orei 15:00 un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publică care se afla pe Bulevardul 1 Mai, a reperat apelantul și autoturismul care făcea obiectul sesizării, motiv pentru care au pornit în urmărirea sa, acesta fiind blocat pe str. Scurtă.

La scurt timp la fața locului a sosit echipajul de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier, ocazie cu care, în urma verificărilor, s-a stabilit că autoturismul a fost condus de către un bărbat de 33 ani, din comuna Vulturești, județul Suceava, iar întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultând valoarea 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul testului de respirație, a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru recoltarea probelor de sânge necesare în vederea determinării alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, prev. de art. 336 alin. (1) din Codul penal, care urmează a fi soluţionat procedural de către lucrătorii Biroului Rutier.