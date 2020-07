Echipajul din cadrul SPR 11 Pojorîta, în timp ce se deplasa pe DJ 175 direcţia de deplasare Fundu Moldovei – Breaza, pe raza satului Colacu, a observat un autoturism care a intrat în şanţul de pe parte dreaptă, a revenit pe partea carosabilă, circulând haotic pe contrasens. Au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul autoturismului în cauză nu s-a conformat, continuându-şi deplasare spre com. Breaza.

Echipajul de poliţie a procedat la urmărirea și blocarea forțată a autoturismului. S-a procedat la legitimarea conducătorului auto, stabilindu-se că acesta este un bărbat de 48 de ani, din com. Fundu Moldovei, care emana halenă alcoolică.

Polițiștii procedat la testarea cu aparatul etilotest așoferului, rezultatul fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior bărbatului de 48 de ani i s-a recoltat două mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.