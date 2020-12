Polițiștii SPR 7 Mălini au fost sesizaţi la 112 marți seară cu privire la faptul că s-a produs o tamponare şi șoferul este beat.

Pe strada Vasile Stroescu din satul Bogata, comuna Baia a fost identificat un autoturism care prezenta avarii şi pe proprietarul acestuia, care a relatat verbal faptul că în data de 15.12.2020, orele 22.15, se afla în locuinţă, moment în care de afară a auzit un zgomot, fapt pentru care a ieşit afară pentru a vedea ce se întâmplă, ocazie cu care a observat un autovehicul condus de o persoană de sex masculin, care intrase în coliziune cu autoturismul său parcat, după care şoferul în cauză a plecat de la faţa locului.

A fost identificat şoferul autoturismului de 30 de ani, din com. Baia.

A fost identificat cel în cauză și, întrucât emana halenă alcoolică şi a devenit agitat psiho-motor, a fost nevoie de încătuşarea acestuia.

Ulterior bărbatul de 30 de ani a fost transportat la Spitalul Mun. Fălticeni în vederea prelevării a două mostre biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice”.