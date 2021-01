Lucrătorii Poliției Orașului Salcea, fiind în serviciul de patrulare pe raza localității Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, pe Drumul Național 29, pe raza localității Dumbrăveni, au observat un autoturism care circula sinuos, existând suspiciunea despre conducătorul auto că a consumat băuturi alcoolice.

S-a procedat, prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotarea Poliției Orașului Salcea, la oprirea vehiculului în cauză, vehicul care a virat la stânga de pe drumul national.

La vederea semnalelor, conducătorul auto nu s-a conformat, însă în cele din urmă a oprit în parcarea unui magazin.

Conducătorul auto a fost legitimat în persoana unui bărbat de 28 de ani, domiciliat în sat/com. Dumbrăveni și întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul testării fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aer expirat.

Având în vedere cele constatate, șoferul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean Suceava, unde i s-au recoltat 2 mostre biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea uni vehicul sub influența alcoolului”.

