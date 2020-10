Ofițerul de serviciu din cadrul Poliției mun. Fălticeni a fost sesizat prin SNAU 112 cu privire la faptul că pe str. Sucevei din mun. Fălticeni este un conducător auto care se află sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului s-a stabilit faptul că la data de 10.10.2020, ora 20:45, un bărbat de 66 de ani, localnic, a condus autoturismul pe str. Sucevei în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, recoltându-i-se probe de sânge.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice cu o alcoolemie peste limita legală”.