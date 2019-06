Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan și nu a oprit la semnalul polițiștilor care au vrut să-l oprească în trafic. Sâmbătă, în jurul orei 23:00, în timp ce patrula pe strada Ion Hălăuceanu din Câmpulung Moldovenesc, un echipaj de poliție a observat un autoturism care avea un mers sinuos, motiv pentru care a efectuat semnalul regulamentar de oprire prin folosirea semnalelor luminoase de pe autospeciala de poliţie. Şoferul nu s-a conformat, motiv pentru care poliţiştii au urmărit autoturismul şi l-au oprit pe str. Aleea Plopilor. La volanul autoturismului polițiștii l-au identificat pe un bărbat de 49 de ani din comuna Breaza, care emana halenă alcoolică, motiv pentru care s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating