Un șofer beat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în timp ce circula pe DN 17 B. Bărbatul a fost, în vârstă de 30 de ani, din Dorna Arini, a fost oprit în trafic de polițiștii din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, pe raza localității de domiciliu. Având în vedere că șoferul emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal privind infracțiunea „conducere sub influenţa alcoolului”.

