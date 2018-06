Un tânăr de 19 ani din comuna Ilișești a fost încătușat de polițiști după ce a prezentat un permis fals iar apoi a refuzat să meargă la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, în după amiaza zilei de vineri, un echipaj rutier din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe DN 17, în afara localităţii Ilişeşti, un autoturism la colanul căruia se afla un localnic de 19 ani, care a prezentat un permis de conducere auto eliberat de autorităţile ucrainene şi documentele autoturismului.

Având în vedere că existau suspiciuni cu privire la autenticitatea şi valabilitatea permisului de conducere, polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să-i însoțească la sediul poliției pentru continuarea verificărilor, însă acesta a refuzat, motiv pentru care a fost încătușat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, complicitate la „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”, ce va fi soluționat procedural.

, 4.0 out of 10 based on 1 rating