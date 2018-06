Un bărbat de 41 de ani, din Stulpicani, a fost rănit după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe raza comunei. Accidentul s-a produs aseară, în afara localității Slătioara. Bărbatul a pierdut controlul asupra direcției de mers, din cauza neadaptării vitezei pe un carosabil acoperit cu pietriș și ușor în pantă. În cauză a fost întocmit dosar penal.

