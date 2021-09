Un șofer a suferit leziuni după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit un cap de pod în această dimineață pe raza localității Horodnic de Jos. În accident a fost implicat doar șoferul autoturismului care a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital pentru investigații suplimentare. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2).

