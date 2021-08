Duminică la miezul nopții echipajul de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce acţiona în cadrul unei acţiuni pentru identificarea conducătorilor auto care conduc autovehicule în timp ce se află sub influenţa băuturilor alcoolice pe raza orașului Gura Humorului, a oprit pentru control un autoturism care circula pe b-dul Bucovina, la volanul căruia se afla o femeie de 28 ani, din orașul Gura Humorului. Deoarece conducătoarea auto emana miros de băuturi alcoolice, s-a procedat la testarea acesteia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care aceasta a fost condusă la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.