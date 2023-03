Miercuri în jurul orei 19.20, un bărbat de 53 ani, din Suceava, a condus autoturismul pe DN 2H, în interiorul localității Milișăuți și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus de către o femeie de 49 de ani, din Rădăuți, care circula dinspre Suceava.

În urma impactului a rezultat avarierea celor două autoturisme implicate, decesul conducătoarei auto de 49 ani și vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 53 ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „uciderea din culpă” și „vătămare corporală din culpă”.