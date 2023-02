Polițiștii unei patrule de poliție, în timp ce efectuau serviciul de îndrumare, supraveghere şi control al traficului rutier, cu autospeciala din dotare, pe DJ209G, pe raza comunei Straja, au observat un autoturism circulând cu viteză sporită pe direcția Vicovu de Sus – Brodina. Autoturismul a fost urmărit, acesta virând dreapta pe DC Ziminel, ocazie cu care s-a efectuat semnalul regulamentar de oprire prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase, autoturismul oprind pe partea dreaptă a sensului de mers. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei de 25 ani, domiciliată în comuna Straja aceasta aflându-se singură în autoturism.

Întrucât conducătoarea auto emana halenă s-a procedat la testarea acesteia cu aparatul alcooltest, conducătoarea auto nereușind efectuara testării stipulând motive medicale.

Cu ocazia transportării la sediul Poliției orașului Vicovu de Sus, a fost testată din nou cu aparatul alcooltest rezultând valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătoarea auto fost transportată la Spitalul Rădăuți, unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se continuă cercetările cu privire la infracţiunile de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (1) din Codul penal de către polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Vicovu de Sus.