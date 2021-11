O femeie de 36 ani, din Mălini, în timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 în afara localităţii Bucșoaia, având direcţia de deplasare Gura Humorului către Frasin, a efectuat virajul la dreapta spre str. Brădățenilor, unde nu s-a asigurat corespunzător la trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu indicatorul STOP și indicatorul trecere la nivel cu calea ferată simplă fără barieră, fiind surprinsă și acroșată de un tren de călători care circula din direcția Frasin către Gura Humorului, autoturismul fiind proiectat în partea dreaptă a trenului având în vedere sensul său de mers. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătoarei auto de 36 de ani și vătămarea corporală ușoară a unei minore de 12 ani, din com. Mălini, pasageră pe bancheta din spate a autoturismului. Conducătorul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea autoturismului nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza stării grave în care se afla, urmând a i se recolta mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

