La data de 10 iulie orele 16:00, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, a oprit pentru control un autoturism care circula pe str. Plugari din mun. Fălticeni, la volanul acestuia fiind identificat un bărbat din municipiul Fălticeni. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, recoltându-i-se probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Verificând certificatul de înmatriculare s-a constatat faptul că autoturismul are inspecția tehnică periodică expirată din data de 17.08.2021. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prev. de art. 336 alin. 1 din Cod Penal. Totodată, șoferul a fost sancționat contravențional și pentru încălcarea prev. art. 36 alin. 1 și art. 10 alin. 1 din OUG 195/2002 cu amendă în cuantum de 3.190 de lei și s-a reținut certificatul de înmatriculare al autoturismului.