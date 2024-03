Șoferul care a produs accidentul de vinery noaptea cu doi răniți, din zona Gării Burdujeni, era băut și conducea o mașină cu volan pe dreapta, fără ITP și RCA. Inițial șoferul nu a recunoscut că se afla la volanul mașinii care a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava, la data de 8 martie 2024, în jurul orei 22:20, pe str. Nicolae Iorga din municipiul Suceava a avut loc un accident rutier cu implicarea a două autoturisme.

Din primele verificări s-a stabilit faptul că un autoturism în care se aflau doi bărbați de 33 și 36 de ani din municipiul Suceava a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către o femeie de 36 de ani din municipiul Suceava. În momentul impactului în interiorul primului autoturism, cu volan pe dreapta, se aflau doi bărbați de 36 și 33 de ani, fără a se putea stabili cu exactitate care dintre aceștia se afla la volanul vehiculului, între declarațiile celor doi existând neconcordanțe.

În urma accidentului de circulație a rezultat vătămarea corporală ușoară a unuia dintre bărbați și a conducătoarei auto de 36 ani.

Bărbatul de 33 de ani din autoturismul prevăzut cu post de conducere pe partea dreaptă a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au prelevat două mostre biologice de sânge necesare în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, conducătoarea auto de 36 ani a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesteia i s-a prelevat o mostră biologică de sânge necesare în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Bărbatul de 36 ani, aflat și el în autoturismul cu volan pe dreapta, a refuzat testarea cu aparatul etilometru și, de asemeanea, a refuzat și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. 2,3 din C. pen., urmând a fi extinse cercetările în funcție de probatoriul administrat și a fi dispuse și măsuri procesuale.

Totodată, polițiștii au dispus imobilizarea autoturismului prevăzut cu post de conducere pe partea dreaptă, întrucât, din verificări s-a stabilit cu nu avea ITP și nici RCA valabile.