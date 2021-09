Sâmbătă seară un bărbat de 28 de ani a condus autoturismul pe raza com. Vicovu de Jos pe DN2H, având direcția de deplasare dinspre Vicovu de Jos spre Gălănești, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu alte două autoturisme conduse de un bărbat de 42 de ani, respectiv un bărbat de 36 ani.

În urma impactului a rezultat avarierea celor trei vehicule implicate și rănirea ușoară a două persoane, pasagere în autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani.

Fiind testat cu aparatul etilotest conducătorul auto de 28 de ani a rezultat o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiindu-i preluate probe biologice de sânge. Ceilalți doi conducători auto au fost testați, rezultatele fiind negative.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.