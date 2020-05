Poliția Suceava a făcut publice detaliile accidentului mortal care a avut loc duminică seara în localitatea Panaci, șoferul vinovat furând mașina de la un localnic. Potrivit Poliției, duminică, aproape de ora 19:00, în timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din Panaci, într-o curbă la dreapta, un bărbat de 28 de ani din județul Iași a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă în partea stângă, intrând în coliziune frontală cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului a rezultat decesul unui localnic de 53 ani, rănirea gravă a conducătorului auto, precum și a doi bărbaţi de 24 ani din Republica Moldova și respectiv de 18 ani din comuna Panaci și rănirea ușoară a unui bărbat de 18 ani și a unui tânăr de 17 ani, ambii localnici, toți pasageri în autoturism. Șoferul a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliția Suceava a transmis că autoturismul implicat este proprietatea unui bărbat de 39 ani din comuna Panaci, fiind achiziţionat recent fără perfectare de documente şi a fost sustras de către conducătorul auto de 28 de ani din curtea locuinței proprietarului, în timp ce acesta nu era atent. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „vătămare corporală din culpă”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanţe”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „furt în scop de folosință”, ce va fi soluţionat procedural.