Poliția suceveană a prezentat detaliile accidentului petrecut vineri, 24 decembrie, în municipiul Suceava la intersecția străzilor Calea Obcinilor cu Corneliu Coposu soldat cu rănirea unei persoane. Vinovat se pare că este chiar șoferul rănit, un bărbat de 65 de ani din Suceava care a virat la stînga de pe Calea Obcinilor pe strada Corneliu Coposu fără să se asigure. Bărbatul s-a ales cu contuzie hemitorace stâng și contuzie șold stâng. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate persoana ce se face vinovată de producerea accidentului.

