În timp ce conducea autotractorul pe DN 2, pe raza comunei Forăști, un bărbat de 34 de ani a efectuat o manevră de depășire a unui tractor agricol în timp ce din sensul opus circula autocamionul condus de un bărbat de 49 de ani din județul Bacău, intrând în coliziune frontală cu acesta.

După accident, autotractorul a rămas pe sensul opus de mers fiind acroșat de un autoturism, iar un alt autovehicul a ricoșat într-un șanț.

Din accident a rezultat rănirea bărbatului de 49 de ani, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.