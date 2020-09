Îndrăgita solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca s-a născut în urmă cu 79 de ani în comuna Toporăuţi (Toporuica de azi), localitate aflată în apropiere de Cernăuţi, iar în acte o chema Sofia Fusa. Miercuri, 23 septembrie, împlinește 79 de ani, însă este la fel de activă ca în tinerețe și se gândește cu dor la momentul în care va putea fi din nou alături de fani. În perioada izolării nu s-a plictisit și a dedicat timpul proiectelor persoanale, dar și relaxării, scrie click.ro.

V-ați întrebat ce ține Sofia în trăistuța pe care o poartă și pe scenă? ”Țin apă, medicamente, agrafe și 10 lei”. Poate părea surprinzător, dar povestea acestor bani este una emoționantă. „Eram la un spectacol într-un cămin cultural dintr-un sat din Botoşani. După ce am cântat, pe scenă a urcat un bătrânel care mi-a spus că am cântat la nunta fiicei sale şi mi-a dat o bancnotă de 10 lei ca să îmi iau o ciocolată. Am zis că dumnealui are mai mare nevoie de acei bani decât mine, dar nu a vrut să-i ia înapoi astfel că am jurat că nu voi cheltui acei 10 lei câte zile voi avea. Şi eu mă ţin de cuvânt”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca, potrivit sursei citate.

