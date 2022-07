Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și Centrul Cultural Bucovina, sub egida Consiliului Județean Suceava, invită publicul sucevean la lansarea volumului „Drum de cântec și credință” semnat de cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia VICOVEANCA.

Evenimentul va avea loc miercuri, 3 august, începând de la ora 17.00, la Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”.

„În nopțile când somnul mă ocolește, retrăiesc firul vieții mele prin gând… Doamne, cât de generos ai putut fi cu mine!!! Mi-ai arătat din minunățiile Tale prin lume, pe unde mi-a fost hărăzit să poposesc… Alții dau […] averi pentru a-și clăti ochii și sufletul. Mie mi-ai dat harul, m-ai făcut să-mi placă munca, iar cuvântul dat să fie lege […]. Doamne Bun, cum să-Ți mulțumesc, pentru că nu-mi găsesc cuvintele – dar Tu, Tu îmi știi gândul, sufletul, emoția și grija, la întâlnirea cu lumea, cu publicul…

Mi-ai dat Iubirea semenilor mei și mi-ai dat puterea de-a iubi OMUL, de a-l respecta și, când pot, să-l ajut cu o vorbă, ascultându-l… și chiar cu acel mult prea puțin din ce am…”

(SOFIA VICOVEANCA)