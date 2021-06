Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, atrage atenția că premierul Florin Cîțu va încălca grav legea dacă dă OUG pentru amânarea creșterii alocațiilor pentru copii de la 1 iulie. ”Acum doi ani aveau un slogan: „Cât de cinic poți să fii să iei banii la copii?!”. Cîțu se crede mai presus de lege! Ca prim-ministru, Cîțu crede că poate folosi funcția în mod abuziv și a anunțat că nu va ezita să dea OUG pentru amânarea termenului de 1 iulie, prevăzut de lege, pentru o nouă etapă de creștere a alocației copiilor. Domnule Cîțu, legea-i lege pentru toți. Ca Prim-ministru trebuie să fiți printre primii care să respectați legea, să căutați soluții până puneți legile în aplicare. Dvs căutați scuze, în loc să căutați bani de la buget pentru copii. Căutați să schimbați legea pentru a o ocoli. În ce fel de țară trăim dacă guvernanții își permit să modifice legile după propriile calcule, din pix, de pe o zi pe alta? Ce fel de stat este acela care ia de la gura copiilor în loc să facă totul pentru ei?”, a transmis Șoldan.

El are și un mesaj pentru liderii puterii și guvernanții acestei țări: ””N-am bani” nu este un argument pentru un copil. Știți de ce? Pentru că el n-are nicio vină și nici nu poate să aibă un răspuns la asta. Așa cum treaba unui părinte este să facă tot posibilul ca pentru copiii lui să facă rost de bani să le asigure lucrurile minim necesare, la fel și statul trebuie să investească mai întâi în copiii și în tinerii săi. Domnule Cîțu, nu uitați câți părinți, câte familii și-au pierdut locurile de muncă în pandemie! Ce vină au copiii lor? Niciuna! Cine trebuie să găsească soluții? Guvernul!”. El îi îndeamnă pe colegii din PSD să ia toate măsurile legale pe care le au la dispoziție, să sesizeze CCR, pentru ca legile să fie respectate și aplicate în această țară. ”Guvernul Cîțu ori aplică legea și dă copiilor banii la care au dreptul, ori pleacă acasă. Dacă nu pleacă de buna voie, Guvernul va pica la moțiunea de cenzură. De data asta cred că USR și UDMR vor alege să se poziționeze cum trebuie!”, a încheiat George Șoldan.