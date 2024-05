Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, a făcut astăzi un periplu electoral la Burudujeni și la Ipotești și a constatat că oamenii vor o schimbare. ” Îmi place să stau de vorbă cu oamenii și prefer discuțiile directe și sincere. Astăzi mi-am început ziua în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, unde am avut plăcerea de a sta de vorbă cu zeci de locuitori. Unii mi-au împărtășit preocupările și dorințele lor, iar mesajul general a fost același: este nevoie de o schimbare. Spre după-amiază, am continuat discuțiile la Ipotești, unde, alături de candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei, Sorin Tofan, am discutat cu mai mulți localnici despre problemele lor și despre viziunea noastră pentru dezvoltarea județului. Voi continua să discut cu sucevenii din tot județul nu doar în campanii electorale, pentru că împreună putem construi un viitor mai bun pentru fiecare localitate și, evident, pentru întreg județul Suceava. Haideți să aducem schimbarea pe care o dorim cu toții. 9 iunie – Ziua Schimbării”, a relatat Șoldan.