Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat astăzi printre oameni în piața din Vicovu de Sus unde a constatat că mulți dintre aceștia doresc o schimbare la conducerea județului. ”În această dimineață, am fost în piața din Vicovu de Sus, unde mulți dintre cei cu care am vorbit mi-au spus că doresc o schimbare la conducerea județului. Oamenii nu mai cred într-un politician care, timp de 16 ani, a promis lucruri mărețe și a realizat doar lucruri mărunte. Fac parte dintr-o altă generație de politicieni și cred că e timpul pentru o viziune tânără în strategia de dezvoltare a județului Suceava. Am susținerea conducerii centrale a celui mai puternic partid din România și am alături de mine o echipă de primari care au demonstrat că fac performanță în administrație, dar și specialiști în diverse domenii, antreprenori, medici, profesori, economiști, arhitecți etc. Mulți au realizat că un nou mandat pentru actuala administrație ar însemna încă patru ani pierduți. Cum mai pot avea oamenii încredere în promisiuni de dezvoltare când, mandat după mandat, nu s-a realizat nimic semnificativ? Când, după atâția ani în fruntea județului, nu te poți lăuda cu un proiect major pe bannere, pliante și afișe, ci doar cu imagini cu autostrăzi „furate” de pe internet?”,a transmis Șoldan.