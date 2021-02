Într-o declarație politică, deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a arătat că județul Suceava, este unul dintre județele sărite din schema de finanțare de către Guvernul Cîțu subliniin că parlamentarii suceveni ai PSD, au depus amendamente la bugetul de stat pentru 2021, pentru a îndrepta lucrurile întrucât ”județul nostru are nevoie de bani pentru infrastructura de transport, pentru sănătate, educație și utilități”. Iată declarația politică în forma completă:

”Bugetul care dovedește minciunile liberale este acum public și asumat. Foarte degajat, primul-ministru Cîțu a recunoscut fără pic de jenă că a mințit românii, că promisiunile din campanie nu doar că nu se potrivesc cu programul de guvernare, ci chiar că au fost doar vorbe în vânt.

Mărirea punctului de pensie, a salariilor, a alocațiilor, gratuități, tichete de vacanță?

După cum a declarat Cîțu, toate au fost valabile în campania electorală, dar că între timp, după ce s-au văzut la guvernare, aceste oferte au expirat.

Unul dintre județele sărite din schema de finanțare este chiar județul Suceava, poate cel mai grav afectat de pandemia Sars-CoV-2. Noi, parlamentarii PSD Suceava, am depus amendamente la bugetul de stat pentru 2021, pentru că județul nostru are nevoie de bani pentru infrastructura de transport, pentru sănătate, educație și utilități.

Împreună cu colegii mei, parlamentarii PSD de Suceava, cerem Guvernului să construiască centurile ocolitoare pentru orașele Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Fălticeni.

De asemenea, vom cere alocarea fondurilor necesare pentru darea în funcțiune a Spitalului Municipal Fălticeni, pentru reparații capitale la școlile și grădinițele din județ, dar și pentru ca elevii din județ să participe la cursurile remediale prin programul Şcoala după Şcoală.

Prezentarea bugetului Cîțu este momentul adevărului pentru români. Din păcate, este o nouă țeapă.

Guvernele de dreapta, încropite de fiecare dată prin artificii care nu au ținut cont de votul electoratului, au sacrificat întotdeauna românii.

Dar un guvern încropit pe minciuni și prin furtul votului, nu poate rezista.

Domnule Cîțu, acesta cu siguranță nu este un guvern de cursă lungă, cum sperați.

Cu acest buget, tocmai v-ați luat bilet de retur spre casă.

Sper că mai aveți voucherele de vacanță de anul trecut, le puteți folosi când vă vor trimite românii la plimbare.

Asta dacă vă place România. Sau dacă vreți cu adevărat să o descoperiți. Vă recomand un traseu cu mașina din București până în Moldova și Bucovina. Sau poate vreți cu trenul. Oricare ar fi alegerea, vă asigur că ați fi dorit să dați bani la transporturi pentru autostrăzi”.