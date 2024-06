Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost prezent la lansarea candidaturii pentru un nou mandat a primarului comunei Vicovu de Jos, Vasile Țugui. Șoldan a apreciat realizările primarului care a dus comuna în cea mai bună situație economică din ultimele trei decenii, fără datorii și cu un excedent bugetar de 3 milioane de lei.

”Comuna Vicovu de Jos este în prezent în cea mai bună situație economică din ultimele trei decenii, fără datorii și cu un excedent bugetar de 3 milioane de lei. În ultimii ani, comuna a cunoscut o dezvoltare susținută, cu numeroase proiecte realizate pentru comunitate. Printre acestea se numără Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca”, un edificiu modern de peste 1000 de metri pătrați, cu 550 de locuri, sală de conferințe și bibliotecă – o realizare remarcabilă pentru o comună. Centrul cultural a fost construit și predat la cheie în doar 14 luni. „Rar mi-a fost dat să văd așa ceva într-o comună!”, spunea reprezentantul Ministerului Culturii la inaugurarea centrului. Ieri s-a împlinit un an de la marele eveniment și ne-am întâlnit din nou cu vicovenii la centrul cultural, împreună cu destoinicul lor primar, Vasile Țugui, pentru a discuta despre viitorul comunei. Vasile Țugui a înfrumusețat mult comuna de când a fost ales primar. Astăzi, la Vicovu de Jos există un centru civic modern, un parc și un loc de joacă pline de copii și părinți, un teren de sport cu gazon artificial, trotuare pe toată lungimea drumurilor naționale, un centru medical și multe altele. Administrația locală se poate lăuda și cu un pod construit în doar cinci luni și cu investiții în școli realizate sau în curs de realizare, asigurând cele mai bune condiții de învățământ pentru copii. Proiectele „Autocarul Premianților”, prin care sunt recompensați elevii cu rezultate bune, și „Nunta de Aur”, prin care comunitatea își arată recunoștința pentru cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, reflectă grija administrației locale atât pentru copii, cât și pentru seniorii comunei. Planurile de viitor sunt la fel de ambițioase:

Modernizarea a 9,5 km de drumuri naționale, prin care se va încheia astfel modernizarea tuturor drumurilor din comună, continuarea investițiilor în școli, un club al copiilor cu lecții de dans, pictură, muzică, rețea de alimentare cu gaze naturale în toată comuna, un parc natural, noi zone de agrement, extinderea intravilanului pentru a atrage tinerii plecați în străinătate să se întoarcă acasă și să își construiască case. Și o grădiniță nouă în zona Remezău. Toate aceste proiecte reflectă viziunea lui Vasile Țugui pentru o comună modernă și prosperă. Suntem în aceeași echipă, iar dezvoltarea continuă a comunei Vicovu de Jos face parte și din obiectivul meu în calitate de viitor președinte al Consiliului Județean Suceava. Nu putem vorbi de un județ dezvoltat fără a dezvolta fiecare localitate în parte: de la infrastructură, utilități complete, educație, sănătate, servicii sociale etc. Îmi doresc să fiu un președinte implicat în sprijinirea administrațiilor locale pentru a-și realiza strategiile de dezvoltare și a identifica sursele de finanțare necesare pentru proiectele care împlinesc nevoile oamenilor. Mai este doar un pas important până atunci. Pe 9 iunie, haideți să facem acest pas împreună. Alegeți echipa Vasile Țugui, primar, Gheorghe Șoldan, președinte al Consiliului Județean Suceava”, a spus Gheorghe Șoldan.