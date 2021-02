Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a criticat atitudinea actualului Guvern față de firmele care își desfășoară activitatea în domeniul Horeca. Gheorghe Șoldan a arătat că în cursul zilei de 31 ianuarie, printr-o amplă acțiune de control, Guvernul Cîțu a lovit în inima economiei, care abia s-a pus în mișcare. Mai mult, Șoldan a spus că în urma acestui control, reprezentanții Guvernului se laudă că au aplicat peste 6500 de amenzi contravenționale.

„Sub pretextul crizei sanitare, Guvernul Cîțu caută cu orice preț să lovească în domeniul HORECA, din disperarea lipsei de bani la bugetul statului. Se știe bine că, atunci când un cleptoman intră în sevraj, caută cu orice preț să fure ce îi iese în cale. Un guvern, atunci când intră în criză financiară, trimite controale peste controale și dă amenzi agenților economici. Soluțiile liberale pentru redresarea economiei României sunt clare: amenzi și controale pentru agenții economici, pentru a umple buzunarele camarilei guvernamentale”, a precizat deputatul PSD de Suceava. El a adăugat că imediat ce au fost anunțate primele măsuri de redeschidere a domeniului HORECA în România, Guvernul „le-a trimis imediat pe cap controale” celor care activează în acest domeniu, însă nu pentru a preveni criza sanitară, ci mai mult pentru a-i amenda. „Știm bine că acest domeniu a fost extrem de afectat din cauza crizei sanitare, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă și în loc să avem măsuri de încurajare a acestui domeniu, de protejare a locurilor de muncă, avem un guvern care vine și le dă în cap celor care încearcă, cu orice preț, să mențină un echilibru economic și social în România”, a precizat Gheorghe Șoldan. El a subliniat faptul că disperarea după bani a Guvernului se vede prin această măsură și acțiune de amploare, prin care arată că bugetul de stat este „precum un buzunar rupt, pe care premierul Cîțu încearcă să îl coasă cu banii oamenilor din HORECA”. Șoldan a spus că aceste măsuri de forță intimidează și nu previn cu nimic criza sanitară, ba mai mult vor crea un blocaj economic al României.

„Cât timp au în opoziție, liberalii și cei de la USR au tot plâns pe umărul HORECA, iar astăzi, de la butoanele guvernării României, își arată adevărata față, inumană, acel cinism tipic liberal care cu o mână te mângâie, iar cu alta te înjunghie. Domnule prim-ministru Florin Cîțu, oricât de mult îi hăituiți cu amenzi pe cei din domeniul HORECA, nu veți acoperi gaura de împrumuturi pe care ați făcut-o în numele țării. România are nevoie de un guvernul de partea industriei Horeca, puternic lovită de criza sanitară, de un guvern de partea celor care plătesc taxe și impozite. Fiecare loc de muncă salvat înseamnă o familie în plus fericită”, a declarat Gheorghe Șoldan.