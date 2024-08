Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul social democrat Gheorghe Șoldan a declarat că este hotărât să arate arăt că județul, prin investiții și o strategie de dezvoltare sustenabilă, își poate aduce înapoi sucevenii plecați la muncă prin alte țări. Gheorghe Șoldan a fost prezent la începutul acestei săptămâni la întâlnirea cu reprezentanții diasporei din comuna Dumbrăveni, eveniment organizat de primarul acestei comunei Ioan Pavăl.

„Cunosc foarte bine ce sentimente te încearcă când ești departe de țară, de familie, de prieteni. Știu, de asemenea, cum este să ai pe cineva foarte drag plecat în străinătate. Tocmai din acest motiv am fost emoționat, ieri după-amiază, când am urcat pe scena Centrului Cultural „Acad. Eugen Simion” din Dumbrăveni, la tradiționala întâlnire a dumbrăvenenilor de pretutindeni. Întâlnirea din fiecare an cu diaspora. Știu că așteptările sunt foarte mari, dar, așa cum am declarat și de pe scenă, sunt hotărât să arăt că județul Suceava, prin investiții și o strategie de dezvoltare sustenabilă, își poate aduce înapoi sucevenii plecați la muncă prin alte țări. Iar comuna Dumbrăveni este un bun exemplu în acest sens”, a declarat Șoldan. El a sublinait că administrația condusă de ulprimar Ioan Pavăl a dus la modernizarea comunei, care astăzi este una dintre cele mai frumoase și mai dezvoltate din județ.

„Și mulți dintre cei plecați s-au întors, iar numărul lor este în continuă creștere. Am promis în campania electorală că, alături de echipa mea, vom moderniza infrastructura rutieră, că vom atrage investitori și vom lua toate măsurile pentru a încuraja creșterea locurilor de muncă și, implicit, a salarizării. Acum trebuie să dovedim că nu au fost doar vorbe. Știu că încrederea oamenilor este foarte scăzută, mai cu seamă a celor care au fost nevoiți să plece departe de țara lor, pentru a-și găsi un trai mai bun. Nu fac minuni, dar știu că am ambiția și determinarea necesare să demonstrez că se poate. Și că fac parte dintr-o generație nouă de politicieni care pot să recâștige încrederea oamenilor, prin fapte”, a transmis Gheorghe Șoldan după întâlnirea de la Dumbrăveni.