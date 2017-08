Filmul „Soldații. Poveste din Ferentari”, debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, va avea premiera europeană în cadrul Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian.

Pelicula a fost selectată în competiția oficială a celei de-a 65-a ediții a prestigiosului festival din Spania, eveniment ce se va desfășura în perioada 22-30 septembrie 2017.

Ultima selecție a unui film românesc în competiția Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian a avut loc în urmă cu 37 de ani, când România a fost reprezentată tot de o femeie regizor : Malvina Urșianu cu producția „ Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” (1980).

„Soldații. Poveste din Ferentari” spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo, îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație, în care Adi îl hrănește pe Alberto cu planuri improbabile de ieșire din sărăcie, iar Alberto pe Adi, cu vorbe dulci bine ticluite. Când banii se termină, amândoi se trezesc captivi într-un apartament în care se iubesc sincer și se folosesc unul de altul.

Pelicula, o adaptare liberă după romanul „Soldații. Poveste din Ferentari” de Adrian Schiop, publicat la Editura Polirom în 2013, îi are în rolurile principale pe Adrian Schiop și Vasile Pavel Digudai.

„Pentru mine, „Soldații. Poveste din Ferentari” este în primul rând o poveste de dragoste și apoi, când eșecul devine iminent, o fabulă despre vinovăție”, declară regizoarea Ivana Mladenovic. „Filmul arată ce se întâmplă când burghezia intelectuală și categoria hiperpauperă a marginalilor intră în coliziune. Sunt două lumi total diferite, cu diferențe majore, ireductibile. De fapt, în Adi și Alberto se întâlnesc două feluri de disperare umană: unul din cauza singurătății din mijlocul marilor orașe, celălalt din cauza sărăciei, generând captivitate chiar și după ieșirea din închisoare. Sentimentele care se țes între ei vin astfel dintr-un registru bazal: frică de abandon, neîncredere, nevoie de putere și securitate emoțională. Sărăcia e un fapt, nu este ceva de disecat sub lupă și nici vreo sursă de magie artistică. A fi sărac sau captiv în dependențe economice umilitoare sapă direct la rădăcina demnității umane”, adaugă Ivana Mladenovic.

Scenariul este semnat de Adrian Schiop și Ivana Mladenovic, regia Ivana Mladenovic, imaginea Luchian Ciobanu, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, costumele Maria Pitea, de scenografie a fost responsabil Adrian Cristea, machiajul Maria Andreescu. Producători Ada Solomon, Jelena Mitrovic (Serbia), Cassandre Warnauts și Jean Yves Roubin (Belgia).

„Soldații. Poveste din Ferentari” este o producție Hi Film Productions (România) în coproducție cu Film House Bas Celik (Serbia) și Frakas Productions (Belgia), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Film Center Serbia, Ministerul Culturii și Informației Serbia, Tax Shelter of Belgian Federal Government, Casa Kafka Pictures prin Belfius și Eurimages. Finanțat de Proximus Belgia și Living Pictures Serbia, dezvoltat în cadrul Transilvania Pitch Stop, Cinelink Sarajevo și cu sprijinul Mobra Film.

Ivana Mladenovic s-a născut în 1984 în Serbia. După ce a studiat Dreptul în Belgrad, s-a mutat în România unde a absolvit Secția de Regie a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică “Ion Luca Caragiale” (2010), precum și Masterul în regie de film (2011). Filmografia sa include: “Milky Way” (2007) scurtmetraj documentar selecționat la Vision du Reel, Astra IFF, Banja Luka FF, Kassel Documentary & Video Festival, Rio de Janeiro Curta Cinema, “Pizza Love” (2008) – Premiul pentru Cel Mai Bun Regizor Străin la Porto Film Festival, inclus în selecția oficială Plus Camerimage Poland, “Afterparty” (2009), premiat la Student Film Fest Sofia (Best Directing Early Bird), selecționat la Tel Aviv Student Film Festival, Fresh Film Festival Prague, “Skin” (2011), inclus în selecția oficială de la Namur IFF, “If 6 Was 9” (2013), documentar realizat în cadrul Aristoteles Workshop și inclus în selecția Astra Film Festival. Debutul său în lungmetraj-documentar, “Turn Off The Lights” a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Tribeca în aprilie 2012 și a câștigat trofeul “Heart of Sarajevo” pentru cel mai bun documentar, precum și Premiul Gopo. Anul trecut, Ivana Mladenovic a debutat ca actriță în lungmetrajul lui Radu Jude – “Inimi cicatrizate”.